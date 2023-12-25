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Муратоглу: если Надаль физически здоров, он опасен для любого игрока

Муратоглу: если Надаль физически здоров, он опасен для любого игрока
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Французский тренер по теннису Патрик Муратоглу высказался о возвращении испанского теннисиста Рафаэля Надаля, 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», в тур после почти сезона отсутствия из-за проблем со здоровьем, вызванных травмами.

«Рафа на долгое время выбывал из строя, поэтому кажется, что физически, учитывая его возраст и серьёзные травмы по ходу карьеры, он не в хорошей форме. Но давайте внесём ясность: если он физически здоров, он опасен для любого игрока. Тогда, без сомнения, «Ролан Гаррос» станет самым важным турниром в его сезоне.

Будет интересно увидеть Надаля на корте, потому что многие молодые игроки прибавили, пока он отсутствовал, и поэтому всем не терпится увидеть его в деле.

Никто не знает, что на самом деле чувствует Надаль, только он в курсе его физического состояния. Оно имеет фундаментальное значение для его реального уровня в 2024 году», — приводит слова Муратоглу Tennis Head.

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