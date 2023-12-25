Ига Свёнтек высказалась о возможном участии на Олимпиаде в Париже

Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о возможном выступлении на Олимпиаде в Париже.

«Да, конечно, это большая цель. Очевидно, у нас будет время об этом подумать перед началом грунтового сезона. Но сейчас я думаю только об Австралии и стараюсь не забегать слишком далеко, потому что сезон длинный и многое может случиться», — приводит слова Свёнтек TennisUpToDate.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и победительницей Итогового турнира WTA. Также она стала лидером WTA-тура по заработкам на турнирах. В её активе $ 9,86 млн.