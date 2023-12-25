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Украинка Цуренко: после отказа от игры с Соболенко у меня были проблемы со здоровьем

Украинка Цуренко: после отказа от игры с Соболенко у меня были проблемы со здоровьем
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Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о последствиях снятия с матча третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) против белоруски Арины Соболенко в марте 2023 года.

«Это была непростая ситуация, но она стала скорее результатом неприятного разговора с руководством WTA. Я слышал, что никто не выпадет из этого цикла, независимо от своих политических взглядов. Эти слова меня ужасно потрясли. Я услышала это буквально за несколько минут до матча с Соболенко. После всего этого я не смог выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.

Ранее Цуренко раскритиковал Международный олимпийский комитет за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.

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