Хенмэн: возвращение Надаля начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты

Экс четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о возвращении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после долгого перерыва, вызванного травмой.

«Ему нужно выйти на корт, освоиться в турнирной среде, ему нужно соревноваться в более длительных матчах, преодолевая трудности, с которыми он не сталкивался уже очень давно. И вернуться к соревнованиям в таком виде непросто», — цитирует Хенмэна Eurosport.

«Однако, если он сможет обойтись без травм и сыграть на турнирах в начале года, я чувствую, что его возвращение действительно начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты, и у нас будет возможность увидеть, в каком состоянии он сейчас находится», — добавил британец.