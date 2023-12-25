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Хенмэн: возвращение Надаля начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты

Хенмэн: возвращение Надаля начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты
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Экс четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о возвращении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после долгого перерыва, вызванного травмой.

«Ему нужно выйти на корт, освоиться в турнирной среде, ему нужно соревноваться в более длительных матчах, преодолевая трудности, с которыми он не сталкивался уже очень давно. И вернуться к соревнованиям в таком виде непросто», — цитирует Хенмэна Eurosport.

«Однако, если он сможет обойтись без травм и сыграть на турнирах в начале года, я чувствую, что его возвращение действительно начнётся, как только он выйдет на грунтовые корты, и у нас будет возможность увидеть, в каком состоянии он сейчас находится», — добавил британец.

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