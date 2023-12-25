Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Выходной в процессе». Касаткина опубликовала праздничное фото с оливье

«Выходной в процессе». Касаткина опубликовала праздничное фото с оливье
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она запечатлена в рождественской пижаме и с тарелкой оливье в руках.

«Выходной в процессе», — подписала фото Касаткина.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Прошедший сезон-2023 прошёл для Касаткиной неоднозначно: впервые с 2020 года 26-летняя россиянка завершила год без завоёванного титула на уровне WTA.

Лучшим результатом Касаткиной в сезоне-2023 стали финалы хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) и травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Последним соревнованием Дарьи в 2023-м стал малый Итоговый турнир WTA, где она дошла до полуфинального раунда.

На данный момент неизвестно, проведёт ли Касаткина подготовительные турниры перед Australian Open — 2024.

Материалы по теме
«Русская команда» взяла финал! Медведев, Рублёв, Мирра — чемпионы Мировой теннисной лиги
«Русская команда» взяла финал! Медведев, Рублёв, Мирра — чемпионы Мировой теннисной лиги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android