Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Выходной в процессе». Касаткина опубликовала праздничное фото с оливье

18-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях новое фото. На нём она запечатлена в рождественской пижаме и с тарелкой оливье в руках.

«Выходной в процессе», — подписала фото Касаткина.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Прошедший сезон-2023 прошёл для Касаткиной неоднозначно: впервые с 2020 года 26-летняя россиянка завершила год без завоёванного титула на уровне WTA.

Лучшим результатом Касаткиной в сезоне-2023 стали финалы хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) и травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Последним соревнованием Дарьи в 2023-м стал малый Итоговый турнир WTA, где она дошла до полуфинального раунда.

На данный момент неизвестно, проведёт ли Касаткина подготовительные турниры перед Australian Open — 2024.