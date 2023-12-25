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Елена Рыбакина раскрыла главную цель на сезон-2024

Елена Рыбакина раскрыла главную цель на сезон-2024
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась целями на грядущий сезон.

«Конечно, главная цель – стать первой ракеткой мира, но приоритет всегда отдаю хорошим результатам на турнирах «Большого шлема». Так что цели не меняются.

Из-за Олимпийских игр в 2024-м наш график стал ещё интенсивнее. Я хочу прибавить в физике, потому что это моя слабая сторона. На корте я тоже могу многое улучшить, потому что нам никогда не хватает времени, чтобы внедрять идеи моего тренера», — приводит слова Рыбакиной Gulf News.

В 2023 году Рыбакина завоевала два титула – на турнирах категории WTA-1000 в Риме (Италия) и Индиан-Уэллсе (США). Предположительно, в 2024 году Елена выйдет на корт на турнире в Аделаиде, который пройдёт с 8 по 13 января.

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