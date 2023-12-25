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Ига Свёнтек: мне кажется, мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся в нынешнем WTA-туре

Ига Свёнтек: мне кажется, мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся в нынешнем WTA-туре
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о положении дел в WTA-туре в последние годы.

«Последние пару сезонов женский теннис держится на стабильном уровне. Мне кажется, что мы с Соболенко и Рыбакиной выделяемся, играем стабильно. Но есть и другие девушки, которые тоже стараются прибавить. Для меня всё это ничего не меняет. Я предпочитаю работать в своём темпе, но, когда с тобой кто-то борется и тебя подталкивает, это имеет и положительный, и отрицательный эффект. Хотя я не слишком часто это анализирую», — приводит слова Свёнтек Gulf News.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос», а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

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