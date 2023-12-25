Даниил Медведев поделился большими целями на грядущий сезон

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на грядущий, 2024-й спортивный год.

«У меня большие цели на следующий сезон. Я очень хорошо провёл 2023-й, особенно его начало. Но не смог поддерживать такой ход. По ходу сезона были моменты, когда я психологически просаживался или недостаточно хорошо готовился.

Так что моя цель на сезон – так же хорошо стартовать и удержать этот уровень на протяжении всего года. Мы с командой стараемся над этим работать. Я хочу сразу же на Australian Open показать свой лучший уровень и провести лучший сезон», — приводит слова Медведева Gulf News.

Напомним, в 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open.