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Фото: Наоми Осака уже прилетела в Австралию и тренируется

Фото: Наоми Осака уже прилетела в Австралию и тренируется
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях сообщила, что уже прилетела в Брисбен (Австралия) и провела первую тренировку.

Осака опубликовала фото с корта, написав: «Счастливого Рождества».

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

26-летняя Наоми собирается вернуться в WTA-тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup, который пройдёт с 28 декабря по 7 января.

Отметим, что перед возвращением Осака вновь объединилась с бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом.

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