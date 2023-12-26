Тренер Рублёва рассказал, как Андрей в обход правил тренировался во время пандемии

Фернандо Висенте, личный тренер олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал, как ему с подопечным удавалось проводить тренировки во время пандемии коронавируса.

«Во время пандемии мы с Андреем три месяца полноценно работали. Когда начался ковид, я приезжал в свой теннисный клуб по работе – мне разрешили, потому что там нужно ухаживать за территорией. И Андрей приезжал с полной машиной воды – чтобы если его поймает полиция, он мог сказать, что едет из супермаркета. И мы так встречались каждый день», — приводит слова Висенте Tennis Majors.

Отметим, что для Рублёва сезон-2023 стал лучшим по общему количеству побед. В его активе 56 выигранных матчей. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере.