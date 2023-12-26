Украинка Цуренко: пусть россияне и белорусы смотрят Олимпиаду по телевизору

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала об отношении к возможному бойкоту Олимпиады 2024 года властями своей страны.

«Окончательное решение по этому поводу будут принимать самые главные люди на Украине. Уверена, они примут правильное решение. Если власть моей страны решит бойкотировать это мероприятие – соглашусь с этим решением и поддержу его.

Спрашивал ли кто-то наше мнение? Пока нет, но думаю, это произойдёт, потому что правительство воспринимает это очень серьёзно. Буду подчиняться воле большинства и, выражая своё мнение, буду учитывать и позицию других спортсменов, а не только теннисистов.

Мы как теннисисты не хотим играть с россиянами, но должны помнить, что в контексте Олимпиады мы находимся в совершенно иной ситуации, чем представители других дисциплин.

У нас ежегодно четыре турнира «Большого шлема», а Олимпиада для нас не так уж важна. Остальные спортсмены тратят четыре года на подготовку исключительно к Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.

Ранее Цуренко раскритиковала Международный олимпийский комитет за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.