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Леся Цуренко назвала страну, больше всего поддерживающую Украину

Украинская теннисистка Леся Цуренко назвала страну, больше всего поддерживающую Украину в нынешней геополитической ситуации.

«Кто поддерживает больше всех? Спасибо прежде всего полякам. То, что вы делаете для нашей страны и наших граждан, поразительно. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь возместить такую поддержку», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.

Недавно Леся Цуренко негативно высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в нейтральном статусе.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее Национальные олимпийские комитеты (НОК) стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) обратились к президенту МОК Томасу Баху, чтобы выразить своё неодобрение и разочарование допуском россиян и белорусов к турниру.