Украинская теннисистка Цуренко назвала главный страх после игры с россиянкой и белоруской

Леся Цуренко, теннисистка, представляющая Украину, рассказала о причинах снятия с матча третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с белоруской Ариной Соболенко в марте 2023 года.

«Боялась, что после каждого такого матча глава МОК Томас Бах может называть меня в качестве примера, что украинцам без проблем можно соревноваться с россиянами и белорусами на крупнейших турнирах.

Это мнение преследовало меня в течение всего сезона. Была уверена, что нечто подобное может произойти. Не хотела против своей воли участвовать в этой борьбе. Избегала этого только потому, что отказалась от игры. Ведь Катерину Байндль официально назвали положительным примером. Бах назвал её имя и сказал, что она не против», — приводит слова Цуренко польское издание Sportowe Fakty.

Ранее Цуренко раскритиковала Международный олимпийский комитет за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже.