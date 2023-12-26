Чесноков: организаторам Кубка Дэвиса нужно брать пример с WTL и вернуть наших спортсменов

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предложил взять пример с организаторов выставочного турнира Мировая теннисная лига (WTL) и допустить россиян к участию в командных соревнованиях по теннису.

«Здорово, что организаторы собрали такую команду. Конечно, нельзя сравнивать этот турнир с Кубком Дэвиса или Кубком Билли Джин Кинг, но, с другой стороны, без россиян эти турниры тоже в значительной степени теряют интерес. Мне кажется, что их организаторам нужно брать пример с WTL и вернуть наших спортсменов. Как показывает практика, никому участие россиян в крупных турнирах не вредит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, на прошедшем в ОАЭ турнире победу одержала команда «Иглз», собранная из россиян Андрея Рублёва, Даниила Медведева, Мирры Андреевой и американки Софьи Кенин.