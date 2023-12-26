Касаткина о разнице между игроками ATP и WTA: для них тренировка — как игра в PlayStation

18-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о разнице между игроками Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и спортсменками Женской теннисной ассоциации (WTA) в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

«Я у своего тренера первый игрок WTA. И когда он пришёл, он был немножко в шоке. Он говорит: «А что у вас здесь происходит? Почему вы все такие серьёзные, зажатые?» Он прям чувствовал напряжение у нас в туре даже не между игроками, а просто. В целом чувствуется, что девочки очень серьёзно подходят к своему делу, серьёзнее, чем пацаны. Я говорю: «Ну вот так вот». Мы очень серьёзные, очень стараемся и трудимся.

На тренировках очень заметна разница между пацанами и девчонками. Девочки играют тренировочные матчи как реальные. У пацанов вообще другая история. Для них тренировка – как в PlayStation поиграть», — сказала Касаткина.