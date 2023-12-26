Касаткина рассказала, матчи какого теннисиста ей нравится смотреть

Обладательница шести титулов WTA в одиночном разряде, российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о том, чьи теннисные матчи она предпочитает смотреть.

«Сейчас я вообще никакой теннис не смотрю (смеётся). Ладно, я не совсем перестала смотреть теннис. Я его, конечно же, смотрю, но не в запой. Я поняла, что мне нужно немножко от этого отдыхать. И нет такого интереса именно к просмотру, особенно по телевизору, мне интереснее смотреть пораньше.

Какой последний матч я смотрела? Прям шок? Честно, мне нравится смотреть матчи Алькараса. Он даёт энергию и эмоции. Матчи финальных стадий, где я знаю, что он выдаст свой максимум, мне нравятся. Вот финал Уимблдона мне реально понравился, он был классный» — рассказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»