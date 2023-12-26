Раонич — о Сампрасе: он недооценён для человека, выигравшего 14 ТБШ

Финалист Уимблдона-2016, полуфиналист двух турниров серии «Большого шлема» и обладатель восьми титулов ATP в одиночном разряде, 32-летний канадский теннисист Милош Раонич рассказал о своём восхищении американцем Питом Сампрасом, считая его одним из самых недооценённых теннисистов на фоне «Большой тройки».

«Я огромный фанат Пита Сампраса. Это был человек, который заставил меня осознать важность подачи, то, как далеко она может продвинуть тебя в теннисе, и сколько времени я в неё вложил. А также то, как он себя вёл.

И эти новые ребята установили новый стандарт, но я думаю, что его теннис сильно недооценён, что является своего рода безумием говорить о парне, который выиграл 14 турниров «Большого шлема». И один рекорд, который, я думаю, он сможет сохранить – это закончить год под номером один в мире шесть лет подряд", — сказал Раонич в подкасте Match Point Canada.