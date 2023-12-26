Александр Бублик поделился воспоминаниями о матче с Карреньо-Бустой в 2022 году

32-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, поделился воспоминаниями о матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой на стадии 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2022 году.

«Карреньо играл лучше меня, стабильнее, но я выигрывал, потому что выполнял какие-то невероятные удары. Я вёл сет и подавал на матч при 5:4. Потом я мог сделать брейк при 5:5, потом тай-брейк, где я сначала вёл, но в итоге проиграл. Я был просто вне себя и сказал ему при переходе: «Если ты сделаешь брейк в третьем, я уйду с корта». Он сделал это при 3:3, я пожал ему руку и ушёл. Я должен держать своё слово. Не уверен, что многие игроки могут этому следовать этому правилу», – сказал Бублик на рождественском ужине с участием норвежца Каспера Рууда и француза Бенуа Пэра, видео которого было опубликовано на канале UTS.

Напомним, тот матч завершился победой испанца со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 4:3 (снятие). В следующем раунде Карреньо-Буста уступил немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 5:7.