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Камилла Рахимова попала в основную сетку Australian Open

Камилла Рахимова попала в основную сетку Australian Open
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99-я ракетка мира, российская теннисистка Камилла Рахимова вошла в основную сетку Australian Open-2024.

22-летняя россиянка заняла место американки Кэти Макнелли, которая была заявлена на турнир по защищённому рейтингу.

Так, Рахимова станет 12-й представительницей России в женском одиночном разряде австралийского «Шлема» – вслед за Людмилой Самсоновой, Дарьей Касаткиной, Вероникой Кудерметовой, Екатериной Александровой, Анастасией Потаповой, Анной Блинковой, Миррой Андреевой, Анастасией Павлюченковой, Элиной Аванесян, Анной Калинской и Дианой Шнайдер.

Также отметим, что ранее с Открытого чемпионата Австралии снялась румынка Ирина-Камелия Бегу. Её место заняла сербская теннисистка Александра Крунич.

Напомним, Australian Open пройдет на кортах «Мельбурн-Парка» с 14 по 28 января. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.

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