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ATP изменила систему начисления рейтинговых очков на турнирах

ATP изменила систему начисления рейтинговых очков на турнирах
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) изменила количество рейтинговых очков, которые начисляются за определённые результаты на турнирах, сообщает официальный сайт ATP.

Так, финалисты турниров «Большого шлема» теперь будут зарабатывать 1300 очков (ранее 1200), а финалисты «Мастерсов» – 650 очков (600). Небольшие повышения отражены и в сетке этих соревнований. На турнирах серии «Челленджер», напротив, количество разыгрываемых очков уменьшится.

Изменения призваны оптимизировать распределение очков после увеличения количества турниров с сеткой на 96 теннисистов, а также сохранить баланс и справедливое распределение очков после значительного увеличения числа «челленджеров» более высокой категории.

Отмечается, что изменения затронут только одиночный разряд. Распределение очков в парном разряде останется без изменений.

Теперь схема начисления очков выглядит таким образом:

Фото: ATPTOUR.COM

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