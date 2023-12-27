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«Восстанавливаться всё сложнее». Теннисист Монфис — о возможном завершении карьеры

«Восстанавливаться всё сложнее». Теннисист Монфис — о возможном завершении карьеры
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Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о возможном завершении карьеры в 2024 году, заявив, что восстановление после каждой игры становится всё более сложным.

«Реальность такова, что я люблю спорт. Мне действительно нравится находиться на теннисном корте. Это то, чего я не могу отрицать, и это просто потрясающе — быть там.

Внутри я не хочу останавливаться, но, конечно, путешествовать и идти на жертвы все труднее. Во мне всё ещё есть этот маленький огонёк, и он помогает мне продолжать идти вперёд. Когда я играю, со мной всё в порядке, но я не буду врать, восстанавливаться сложнее. Я должен по-другому работать со своей физической формой, но я стараюсь убедить себя, что возраст – это всего лишь цифра», — приводит слова Монфиса TheTennisLetter.

Напомним, что сейчас в теннисе идет предсезонная подготовка. В октябре 37-летний теннисист выиграл турнир ATP 250 в Стокгольме (Швеция) и стал четвёртым игроком с 1990 года, который в возрасте 37 лет выиграл турнир ATP (после Роджера Федерера, Иво Карловича и Фелисиано Лопеса).

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