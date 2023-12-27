Экс-первая ракетка мира Навратилова дала важный совет Иге Свёнтек

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова дала совет действующей первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Свёнтек. Навратилова рекомендует спортсменке улучшить игру у сетки и проработать удар с лёта.

«Я думаю, ей стоит выходить ближе к сетке и поработать над ударом с лёта. Ей следует попытаться увеличить скорость подачи, а также внедрить в свой арсенал дропшоты, потому что многие соперницы играют позади неё из-за её подкруток. Так что дропшоты помогут ей заработать больше очков», — приводит слова Навратиловой Tennis Up To Date.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла «Ролан Гаррос», а также стала победительницей Итогового турнира WTA.