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Джокович признан лучшим спортсменом Европы 2023 года по версии PAP

Джокович признан лучшим спортсменом Европы 2023 года по версии PAP
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем 66-го опроса на звание лучшего спортсмена года среди информационных агентств Европы, организованного Польским пресс-агентством (PAP). В голосовании серб оставил позади трёхкратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Макса Ферстаппена и олимпийского чемпиона в прыжках с шестом, мирового рекордсмена Армана Дюплантиса (Швеция).

Для Джоковича это уже пятая победа в голосовании, ранее теннисист признавался лучшим в 2011, 2015, 2018 и 2021 годах. Годом ранее победу в голосовании одерживала польская теннисистка Ига Свёнтек, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Итоги голосования

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 178 баллов.
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) – 150.
3. Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом) – 86.

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