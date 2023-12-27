Каролин Гарсия: моя мечта — выпить кофе с Федерером и поговорить с ним о жизни, теннисе

Бывшая четвёртая ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, что мечтает выпить кофе и поговорить с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

«Как я могла пропустить интервью Роджера Федерера с Тревором Ноа в прошлом году? Роджер так вдохновляет. Моя мечта – выпить с ним кофе и поговорить о жизни, теннисе, вдохновении, жизненном пути, получении членской карточки Уимблдона… да о чём угодно на самом деле!» – написала француженка на своей странице в X (ранее Twitter).

Напомним, 42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.