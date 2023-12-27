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Опубликована заявка мужского парного разряда AO-2024, Карацев и Бублик сыграют в паре

Опубликована заявка мужского парного разряда AO-2024, Карацев и Бублик сыграют в паре
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Опубликована заявка мужского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии – 2024, который пройдёт с 16 по 27 января.

Первый номер посева получили хорват Иван Додиг и американец Остин Крайчек. Финалисты US Open – 2023 Рохан Бопанна/Мэттью Эбден посеяны под вторым номером. Также на турнир заявился российско-казахстанский дуэт, состоящий из Аслана Карацева и Александра Бублика.

Стоит отметить, что принять участие в парном турнире также планируют Стефанос и Петрос Циципасы (оба – Греция), Бен Шелтон и Кристофер Юбэнкс (оба – США), Танаси Коккинакис и Алексей Попырин (оба – США), Франсиско Серундоло и Томас Мартин Этчеверри (оба – Аргентина).

Добавим, что в число запасных попали россиянин Александр Шевченко и чех Иржи Веселы.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

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