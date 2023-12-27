Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в выставочном матче в Эр-Рияде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над 24-кратным победителем ТБШ, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках выставочного матча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча лучших теннисистов мира на данный момент завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 20-летнего Алькараса.

Стоит отметить, сто первая партия матча завершилась из-за двух двойных ошибок Алькараса, а второй сет испанец выиграл за счёт двух эйсов.

В марте 2024 года юный Алькарас проведёт выставочный матч с ещё одной легендой ATP, 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем. Она состоится 3 марта в Лас-Вегасе (США).