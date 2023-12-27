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Джокович прокомментировал поражение от Алькараса в выставочном матче

Джокович прокомментировал поражение от Алькараса в выставочном матче
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от двукратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча лучших теннисистов мира на данный момент завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 20-летнего Алькараса.

«Фантастика, что в нашем спорте есть Алькарас. То, чего он достиг в столь юном возрасте, впечатляет. Он будет одним из лидеров тенниса в течение следующих 10-15 лет. У него, его семьи, его отца правильные ценности, он скромен и трудолюбив», — сказал Джокович в интервью на корте.

В прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), «Ролан Гаррос» (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open – 2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Единственное поражение в финале ТБШ он потерпел именно от Алькараса на Уимблдоне.

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