Джокович упомянул Надаля в речи после поражения от Алькараса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от двукратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в выставочном матче в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) упомянул в своей речи другого известного испанца Рафаэля Надаля.

«Надеюсь, и Карлос (Алькарас), и я проведём отличные матчи с Рафой (Надалем) в 2024 году. Это было бы прекрасно для спорта», — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт. Испанец вернётся в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.