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«Пытаюсь найти ракурс, при котором выгляжу обалденно». Серена Уильямс показала новые фото

«Пытаюсь найти ракурс, при котором выгляжу обалденно». Серена Уильямс показала новые фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала.

«Провожу 50% своего времени в фитнес-зале, делая селфи. Пытаюсь найти тот идеальный ракурс, при котором я выгляжу обалденно. Что ж, я нашла этот ракурс, так что не смотрите на меня сбоку, я немного чокнутая, лол», — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, в конце августа 2023 года 42-летняя Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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