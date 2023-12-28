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Энди Маррей рассказал, когда завершит карьеру

Энди Маррей рассказал, когда завершит карьеру
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Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, занимающий 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прибывший в Австралию для участия в турнире Brisbane International, рассказал, что завершит карьеру, когда поймёт, что не может конкурировать с лидерами мирового тенниса.

«Тело старое, но я всё ещё люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома немного сложнее — у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать», — цитирует британца Daily Express.

Ранее в Брисбен на турнир, который пройдёт с 31 декабря по 7 января, прибыл испанец Рафаэль Надаль, начинающий своё возвращение в тур.

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Надаль прибыл в Австралию для участия в турнире Brisbane International
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