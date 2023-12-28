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Свёнтек — о желании сохранить первую строчку рейтинга: чувствую себя более подготовленной

Свёнтек — о желании сохранить первую строчку рейтинга: чувствую себя более подготовленной
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своих ожиданиях от нового сезона, который начнётся для спортсменки командным турниром United Cup, проходящим в Австралии.

«Честно говоря, я с нетерпением ожидаю турниры, которые пройдут здесь, в Австралии. Я хочу делать это шаг за шагом. Я чувствую себя сейчас более подготовленной справиться с давлением от нахождения на первой строчке рейтинга по сравнению с прошлым годом», — цитирует теннисистку пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, турнир United Cup пройдёт в австралийских городах Перт и Сидней с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Действующим победителем титула является команда США. Сборная Польши со Свёнтек в составе остановилась на полуфинальной стадии.

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