Джокович — о том, считает ли он себя величайшим игроком: есть три варианта ответа

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли он себя величайшим теннисистом в истории.

«На этот вопрос есть три варианта ответа.

Первый: я – лучший. Если мы будем считать так, кто-то обязательно скажет: «Он высокомерен! Он не уважает других».

Второй ответ: я не считаю себя величайшим, демонстрируя скромность. Это вполне возможно.

И, наконец, третий: я тот, кто я есть, и я горжусь тем, чего достиг. При этом я уважаю другие эпохи и все мнения и оставляю споры о величайшем игроке остальным. Именно это и есть мой ответ», – приводит слова Джоковича L'Equipe.

Напомним, за свою карьеру 36-летний теннисист завоевал 98 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также одержал рекордные 24 победы на турнирах «Большого шлема». Серб является семикратным победителем Итогового турнира ATP, обладателем Кубка Дэвиса 2010 года, а также бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Он также занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более $ 176 млн.

Ранее Джокович был признан лучшим спортсменом 2023 года по версии французского издания L'Équipe.