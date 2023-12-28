Южный — о Джоковиче: не могу понять, как можно оставаться настолько мотивированным

Бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист, а ныне тренер Михаил Южный выразил восхищение стабильностью 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Если бы вы сказали мне пять лет назад, как будет выглядеть Джокович в 2023 году, я бы очень удивился. Наблюдая за ним из года в год, мы видим, как он меняется, поэтому его результаты не поражают. Безусловно, важно, что он по-прежнему в отличной форме, но то, на что должен равняться каждый игрок, – это его мотивация играть в теннис. Честно говоря, я не могу понять, как вообще можно оставаться настолько мотивированным после всех его побед и достижений – он не просто играет в теннис, он живёт теннисом и умудряется совмещать его с семейной жизнью.

Разогрев, тренировки, режим питания и восстановления, боевой настрой – он не упускает ничего, и именно так он даёт себе шанс оставаться на вершине своих возможностей так долго. Кроме того, сейчас он гораздо сильнее психологически. У Новака по-прежнему есть цели, мне интересно наблюдать за ним, учиться чему-то, потому что, как мне кажется, он заставляет всех быть лучше. Раньше этим занималась вся «Большая тройка», подталкивала теннис в целом и других игроков к более высокому уровню, но теперь Джокович делает это в одиночку.

Самое главное – он знает, как играть на больших турнирах, и знает, как подходить к ним в лучшей форме. На протяжении многих лет люди говорили: «Вот это уж точно последний год Новака на вершине», но он всё равно продолжает побеждать», – приводит слова Южного Tennis Majors.

Напомним, в 2023 году Джокович вышел в финал всех четырёх турниров «Большого шлема», выиграв три из них. Лишь в финале Уимблдона серб уступил испанцу Карлосу Алькарасу.