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«Обожаю и очень люблю его как теннисиста». Веснина о том, с кем хотела бы сыграть в миксте

«Обожаю и очень люблю его как теннисиста». Веснина о том, с кем хотела бы сыграть в миксте
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Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, с каким напарником или напарницей хотела бы вместе сыграть.

«С Новаком Джоковичем (смеётся). А почему нет? Я обожаю Новака, очень люблю его как теннисиста. Я за ним всегда слежу, болею. Он невероятный атлет и, наверное, сейчас уже величайший теннисист в истории. Я, конечно, бы хотела сыграть с Роджером Федерером – он мой любимый теннисист, но он уже закончил карьеру. Может быть, потом получится, уже на ветеранских турнирах.

А из девушек мне бы было интересно сыграть с Ариной Соболенко, Каролиной Возняцки. Мне кажется, у нас бы получилось с ней сыграть. Ещё бы с Викой Азаренко, мы с ней очень давно вместе играли. Ну и, конечно, с Вероникой Кудерметовой. Мне кажется, мы с ней неплохо сыграли в прошлый раз (дошли до финала Уимблдона-2021. – Прим. «Чемпионата»)», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

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