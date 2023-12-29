Рафаэль Надаль сыграет в парном разряде турнира в Брисбене с партнёром по ОИ-2016

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, помимо участия в одиночном разряде турнира в Брисбене, сыграет в Австралии в паре. Партнёром вернувшегося в тур теннисиста будет его соотечественник Марк Лопес. Дуэт получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал журналист Михал Самульский.

Также, по информации Самульского, приглашения от организаторов в одиночном разряде турнира удостоились Надаль и австралийцы Джейсон Каблер и Ринки Хидзиката.

Вместе с Лопесом Надаль становился победителем парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда в финале испанцы нанесли поражение румынским теннисистам Флорину Мерге и Хоре Тецэу со счётом 6:2, 3:6, 6:4.