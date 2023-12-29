«Я не вижу себя играющим в течение долгого времени». Надаль ответил на вопросы фанатов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, вернувшийся в теннис после перерыва, связанного с травмой, встретился с болельщиками в Брисбене (Австралия), где примет участие в турнире категории ATP-250, и ответил на их вопросы, связанные с его самочувствием, возвращением и дальнейшей карьерой.

«Последний месяц я тренировался с хорошей интенсивностью. Я не говорю, что есть что-то невозможное, но просто быть здесь — это уже победа», — цитирует Надаля Marca со ссылкой на пресс-службу Brisbane International.

«Я не тот игрок, который пытается предсказать, какие события могут произойти в краткосрочной перспективе, а сделать это в среднесрочной перспективе ещё сложнее. Я также не ставлю перед собой долгосрочных целей, потому что не вижу себя играющим в течение долгого времени. Я хочу попытаться дать себе возможность быть более конкурентоспособным по ходу сезона», — заключил Надаль.

Напомним, испанский теннисист планирует выступить в Брисбене как в одиночном разряде, так и в дуэте с Марком Лопесом. Вместе они принесли Испании золото в парном разряде Олимпийского теннисного турнира 2016 года.