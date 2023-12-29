«Я не рок-звезда». Каспер Рууд — о своей популярности в Норвегии

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о том, стали ли его чаще узнавать в Норвегии после выхода в игроки топ-уровня. Спортсмен отметил, что стал популярнее после матча с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Швейцарии Роджером Федерером на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

«Думаю, тот матч смотрело много норвежцев, потому что Федерер — известный спортсмен. Норвежец играет против Федерера — это большое событие. Поэтому, когда я вернулся домой из Парижа, тем летом стало больше [внимания], чем обычно.

Но ничего безумного. Я легко могу идти по городу, оставаясь незамеченным. Я не рок-звезда. Но иногда ко мне подходят в магазине и просят сфотографироваться или говорят: «Молодец, так держать, мы смотрим». Так что реакция только приятная», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.