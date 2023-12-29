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Кербер — о совмещении материнства и тенниса: много говорила об этом с Возняцки

Кербер — о совмещении материнства и тенниса: много говорила об этом с Возняцки
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Немецкая теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер рассказала, как ей помогла осмыслить совмещение материнства и спорта датчанка Каролина Возняцки.

Напомним, Кербер возвращается в тур в субботу, 30 декабря, на United Cup после пропущенного из-за беременности и рождения ребёнка сезона.

«Я очень много говорила с Каролиной Возняцки в последние месяцы. Всегда приятно пообщаться с кем-то, у кого уже есть опыт. Однако, конечно, все люди разные. Каждая должна найти свой собственный путь», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Отметим, Каролина Возняцки вернулась в тур после рождения ребёнка во второй половине сезона-2023. На US Open датчанка дошла до четвёртого круга.

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