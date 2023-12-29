Мама Рублёва: когда он ползал по квартире, то взялся за ракетку и уже не расставался с ней

Мама российского теннисиста, пятой ракетки мира Андрея Рублёва, тренер по теннису Марина Марьенко рассказала о периоде, когда она была первым специалистом, работавшим с сыном.

«Можно сказать, что Андрей полюбил теннис с самого рождения. Когда он ползал по квартире, то взялся за ракетку и уже не расставался с ней. У него были другие варианты, но от хоккея он отказался сразу, после выбирал между теннисом и футболом, однако раздумья были недолгими.

Помню, у меня в какой-то момент было три группы, и он играл во всех трёх, причём это никогда не был «вялотекущий» теннис, он неизменно заводил спарринг-партнёров и всегда хотел победить.

Совмещать обязанности тренера и мамы было сложно, потому что меня он слушал плохо, но к ассистентам прислушивался. Нам также в работе много помогал мой отец, его дедушка, заслуженный тренер по борьбе Андрей Тюряков: думаю, характерами, стремлением выиграть они очень похожи», — приводит слова Марьенко издание Men Today.