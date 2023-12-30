Баутиста-Агут: надеюсь, вернусь в число сеяных игроков в следующем году

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, 57-я ракетка мира, рассказал о своих главных целях на сезон-2024. В 2023 году спортсмен пропустил несколько месяцев соревнований из-за травм.

«Сильно ли скажется непопадание в число сеяных? Это многое меняет, потому что бывают турниры, на которых ты хорошо играешь, но попадается сложный соперник, можно выиграть или проиграть, но в итоге уехать с ощущением, что провёл не лучший турнир. С этим придётся справляться. Надеюсь, я вернусь в число сеяных. Вот моя главная цель на следующий год.

Мне нравится играть в теннис. Я каждый день встаю на тренировку с энтузиазмом и хочу прогрессировать. За столько лет в этом спорте я накопил опыт и знания, и, когда я начинаю над чем-то работать, я вижу, что прибавляю. Вот что меня цепляет, я на это подсел.

Дело в том, что мне очень нравится играть в туре, и обычно я заканчиваю предсезонку с хорошим настроением. Хотя я понимаю, что без попадания в посев будет сложнее, чем в предыдущие годы. Нужно сохранять спокойствие, доверять процессу и осознавать, что впереди сложные недели. Нужно быть терпеливым и уверенным в своём уровне. В конце года рейтинг обычно справедливый.

Хочу вернуться в топ-30? Да-да, именно так», — приводит слова спортсмена издание Marca.