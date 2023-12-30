Медведев: ничто и никто не сможет разлучить нас с Рублёвым, мы очень близки

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, рассказал о своих взаимоотношениях с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, отметив его роль в жизни своей дочери, которая является крестницей Рублёва.

«С Андреем у нас прекрасные отношения, и, даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Да, мы соперники, но это только на один матч. Ничто и никто не сможет разлучить нас: мы очень близки, у нас много общих интересов. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко — сплошные перелёты.

Андрей очень добрый и религиозный, поэтому решение сделать его крёстным отцом своей дочери далось мне легко. У меня такое ощущение, что, когда ты ребёнок, бо́льшую часть времени ты получаешь только положительные впечатления, и Андрей дарит своей крестнице много именно таких моментов.

Наша дружба крепчает с каждым годом, мы знаем, что можем положиться друг на друга», — приводит слова Медведева Men Today.