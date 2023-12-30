Во время матча Тима в Брисбене на корт выползла опасная ядовитая змея

Неприятный инцидент произошёл по ходу матча чемпиона US Open – 2020, бывшей третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима в первом круге квалификации турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Тим (5) на старте квалификационного турнира встречался с 20-летним австралийцем Джеймсом Маккейбом.

После первой партии болельщики на стадионе заметили змею и сообщили охране. На корт был вызван змеелов, который и поймал животное. Сообщается, что на корт выползла 50-сантиметровая восточная коричневая змея, которая является ядовитой. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей.

Далее встреча продолжилась. Тим одержал первую победу в сезоне со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.