Определились потенциальные соперники Рублёва и Хачанова на первом турнире ATP в 2024 году

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Гонконге, который состоится с 1 по 7 января 2024 года.

Посев соревнований возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Он пропустит первый круг, а во втором сразится либо с Педро Качином (Аргентина), либо с квалифаером.

Второй номер посева получил ещё один россиянин, серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов. Во втором круге он встретится с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Бенжамен Бонзи (Франция).

Интересные матчи первого круга турнира в Гонконге:

Павел Котов (Россия) – Нуну Боргес (Португалия)

Маккензи Макдональд (США) – Себастьян Офнер (Австрия)

Марин Чилич (Хорватия) – Ян Леннард-Штруфф (Германия,5).