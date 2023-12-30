Владимир Камельзон рассказал, что хотел бы посмотреть на новогодних праздниках

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон признался, что в свободное время любит посвящать себя искусству и литературе. Он советует другим делать так же.

«Что бы я посмотрел на новогодних праздниках? Мне очень нравится балет, потому что в детстве до тенниса я два года танцевал в театре оперы и балета имени Палиашвили. Пусть и в массовках, но это академический балет в Тбилиси. Мне нравится искусство, когда большие артисты показывают свою индивидуальность. К сожалению, жизнь многих уносит, я обожал Жванецкого. Люблю литературу, читать, что было две тысячи лет назад и сравнивать с сегодняшним днём. Что-то я оттуда беру. Всем советую читать!», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.