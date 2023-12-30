«В большинстве случаев поплакать хочется». Корнеева — о том, как переживает поражения

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева рассказала о том, как приходит в себя после обидных неудач на корте.

«Как и любому спортсмену, поражения даются мне тяжело – мне нужно дня 2-3, чтобы отойти от проигрыша и проанализировать его. Хорошо, что не цепляюсь надолго за проигранные матчи и спустя 3 дня начинаю думать о следующем турнире. Думаю о тренировках, о том, что нужно улучшать и исправлять.

Что делаю в эти три дня? Иногда плачу – не ото всех поражений, но в большинстве случаев поплакать хочется. Я не из тех людей, кто любит общаться после проигрыша, поэтому в эти дни я максимально замыкаюсь, ни с кем не разговариваю. В тишине, в наушниках, смотрю фильмы или сериалы, много сплю.

А вот с мамой я всегда общаюсь, мама мне нужна и без неё мне сложно. После поражений я не разговариваю, но слушать люблю. Сейчас я поеду в Австралию впервые без мамы. Надеюсь, всё пройдёт нормально. С мамой намного лучше (улыбается), мама – это всегда поддержка. Да, в какой-то момент она может и поругать, но в нужный – поддержит», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».