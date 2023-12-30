Ига Свёнтек одержала разгромную победу на 11-й ракеткой мира в первом матче сезона 2024

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек провела первый официальный матч в новом сезоне.

На групповом этапе командного турнира United Cup, который проходит в Перте (Австралия), Свёнтек со счётом 6:2, 6:2 обыграла 11-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Встреча титулованных теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Польша и Бразилия входят в группу A United Cup. Ранее Бразилия со счётом 1-2 потерпела поражение от Испании.