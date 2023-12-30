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Ига Свёнтек одержала разгромную победу на 11-й ракеткой мира в первом матче сезона 2024

Ига Свёнтек одержала разгромную победу на 11-й ракеткой мира в первом матче сезона 2024
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек провела первый официальный матч в новом сезоне.

На групповом этапе командного турнира United Cup, который проходит в Перте (Австралия), Свёнтек со счётом 6:2, 6:2 обыграла 11-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Встреча титулованных теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Польша и Бразилия входят в группу A United Cup. Ранее Бразилия со счётом 1-2 потерпела поражение от Испании.

United Cup. Группа A
30 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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