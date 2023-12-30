Энди Маррей считает, что к Джоковичу и Надалю всегда больше интереса, чем к нему

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей заявил, что Рафаэль Надаль и Новак Джокович привлекают всеобщее внимание.

«Обычно, если я тренируюсь с Надалем или Новаком, да, есть некоторый интерес. Ну, конечно, к ним. Не так много ко мне» — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Маррей также сказал, что уже видел Надаля, и отметил, что тот был в хорошей физической форме.

Отметим, что Надаль и Маррей могут встретиться в полуфинале турнира в Брисбене, который начнется 31 декабря и продлится до 7 января. Ранее из 24 встреч с Надалем британский теннисист выиграл лишь в семи. Последний раз на Mutua Madrid Open в 2016 году.

В первом круге Маррей встретится со вторым посевом турнира, болгарским теннисистом Григором Димитровым.