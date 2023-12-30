Даниил Медведев опубликовал трогательные фото с женой и дочкой у новогодней ёлки

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательные фото с женой Дарьей и дочкой Алисой в честь прихода Нового года. К снимкам Даниил добавил эмодзи «сердце» и «новогодняя ёлка».

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open. Он завершил сезон на третьей позиции рейтинга ATP.

Наступающий сезон 2024 по последней информации Медведев начнёт сразу на Открытом чемпионате Австралии. Даниил впервые в своей профессиональной карьере решил не проводить подготовительных турниров перед мэйджором в Австралии.