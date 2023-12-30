Александр Зверев одержал первую победу в United Cup-2024, обыграв итальянца Сонего

Седьмая ракетка рейтинга АТР Александр Зверев провёл свою первую игру в одиночном разряде командного турнира United Cup-2024.

Зверев со счетом 6:3 и 6:4 одержал победу над итальянским теннисистом, пятикратным победителем турниров АТР Лоренцо Сонего в двух сетах. Первый сет уступил со счетом 7:6. Встреча продлилась два часа 51 минуту. Сонего проиграл Звереву почти по всем показателям статистики. На счету Сонего 7 эйсов и 111 розыгрышей. За всю игру теннисисту из Германии удалось реализовать два брейк-поинта и выиграть около 80% очков на подаче.

Германия и Италия встретилась в группе D

Отметим, что ранее в личных встречах Зверев также одерживал победу над теннисистом из Италии в 2023 и 2021 году. В обоих играх счет был 2:0 в пользу Зверева.