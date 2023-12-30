Андрей Чесноков подвёл итоги 2023 года для российских теннисистов

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков подвёл итоги теннисного года — 2023.

«Год был достаточно хорошим для нашего тенниса. Если говорить о мужском теннисе, то это был очень хороший год. Надеюсь, что одна из наших теннисисток в скором времени войдёт в топ-10. Все возможности для этого есть. У нас есть Мирра Андреева, которая сделала огромный шаг в этом году. Посмотрим, что будет в следующем году. Как игрок она очень хорошо окрепла. Ей только будет 17 лет.

Возвращаясь к мужскому теннису, когда был хороший сезон, повторить его сложно. Будет непросто, но хотелось бы, чтобы наши игроки показали, что уже показывали в 2023 году. В каждый год всё сложнее и сложнее», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.